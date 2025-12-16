Подростков из Забайкалья судят за поджог леса по заданию украинского куратора

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Несовершеннолетним пообещали крупное вознаграждение.

Подростков из Забайкалья судят за поджог леса

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Забайкальском крае два подростка предстанут перед судом по обвинению в совершении террористического акта. Речь идет о поджоге лесного массива, за который детям обещали заплатить до двух тысяч долларов. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, в июне 2025 года один из подростков через мессенджер начал переписку с неустановленным лицом, которое, предположительно, находилось на территории Украины. В ходе общения несовершеннолетнего склонили к поджогу леса, пообещав денежное вознаграждение в размере от 1200 до 2000 долларов.

Подростки заранее приобрели зажигалки, после чего отправились в лесной массив в районе поселка Атамановка. Там они подожгли сухую траву, что привело к возникновению крупного лесного пожара. Процесс поджога дети зафиксировали на камеру и отправили видеозапись в качестве отчета куратору, однако обещанных денег так и не получили.

В ходе совместной работы следователей, сотрудников полиции и ФСБ личности подростков были установлены. В настоящее время оба находятся под арестом, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Накануне пресс-служба ФСБ также сообщила о задержании десяти граждан России в пяти регионах страны. По данным спецслужбы, задержанные по заданиям украинских кураторов поджигали автомобили и совершали действия, направленные на нарушение работы объектов энергетической инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Любимые песни и новые технологии: как снимали фильм «Буратино»
13:45
В Польше военных подключили к поискам кабанов с африканской чумой
13:28
Подростков из Забайкалья судят за поджог леса по заданию украинского куратора
13:20
Прокуратура взяла на контроль расследование нападения на школу в Одинцово
13:13
Напавший на школу подросток признал свою вину
13:10
Российские военные освободили Новоплатоновку в Харьковской области

Сейчас читают

На убившем ребенка подростке была футболка с провокационной надписью
Подросток публиковал фото во время нападения на школу в Одинцово
В Подмосковье школьник напал на учащихся с ножом — есть погибшие
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026