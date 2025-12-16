Как долго можно хранить мясо в морозилке? Точные сроки для каждого вида

Если продержать продукт слишком долго, он не только потеряет свой вкус, но и начнет представлять опасность для здоровья.

Сколько можно хранить мясо в морозилке

Фото: 5-tv.ru

Допустимые сроки заморозки зависят от вида мяса и способа хранения

По данным Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов (AESAN), допустимые сроки заморозки зависят от вида мяса и способа хранения. Говядина, баранина и козлятина могут оставаться пригодными к употреблению до 12 месяцев. Свинину рекомендуется использовать быстрее — не позднее чем через шесть месяцев после заморозки. У птицы сроки различаются: целая тушка хранится до года, а разделанное мясо — примерно девять месяцев.

Почему нельзя хранить мясо слишком долго

Даже при стабильной низкой температуре внутри продукта продолжаются медленные, но необратимые процессы. Разрушаются мышечные волокна, ухудшается удержание влаги, а после размораживания повышается риск активного роста устойчивых бактерий. В итоге мясо может выглядеть нормально, но быть небезопасным.

Как замораживать и что лучше не класть в морозилку

Специалисты советуют замораживать мясо сразу после покупки: чем дольше оно хранится в холодильнике, тем сильнее теряет качество. Лучше делить продукт на порции — небольшие куски промерзают равномернее. Для хранения подходят вакуумные пакеты или плотные контейнеры, а дату заморозки стоит обязательно подписывать.

При этом не все продукты хорошо переносят холод. Диетолог Марият Мухина ранее предупреждала, что зелень и травы при заморозке теряют значительную часть полезных веществ из-за разрушения хлорофилла. Не рекомендуются и кисломолочные продукты с сырами — после размораживания они расслаиваются, теряют текстуру и вкус.

