СК возбудил уголовное дело после нападения с ножом в школе Одинцовского округа

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия в одном из учебных заведений Одинцовского городского округа, где несовершеннолетний напал с ножом на охранника и ученика. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел утром 16 декабря в школе, расположенной в поселке Горки-2. Несовершеннолетний нанес ножевые ранения охраннику учебного заведения и одному из учащихся. В результате полученных травм ребенок скончался на месте.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ. Квалификация предусматривает ответственность за убийство и покушение на убийство.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета. Они проводят осмотр, фиксируют обстановку и изымают необходимые вещественные доказательства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и мотивы действий несовершеннолетнего. Следственные мероприятия продолжаются.

