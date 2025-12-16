Российские военные освободили Новоплатоновку в Харьковской области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт, нанеся урон нескольким бригадам ВСУ.

ВС РФ освободили Новоплатоновку в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

ВС РФ освободили населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России 16 декабря.

Операцию провели подразделения группировки войск «Запад». В ходе боев также было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах ряда населенных пунктов Харьковской области и ДНР.

По данным Минобороны, потери противника составили более 220 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины», также уничтожены 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада боеприпасов.

Ранее, 14 декабря, ведомство сообщало об освобождении Варваровки в Запорожской области и потерях свыше 300 военнослужащих украинских боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

