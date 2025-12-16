Напавший на школу подросток признал свою вину

Борис Сатаров
Известно, что он убил одного учащегося.

Напавший на школу подросток признал свою вину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Подросток, напавший на школу в подмосковном Одинцово, признал свою вину. Об этом этом журналистам сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Допрос идет. По предварительным данным, вину признает», — сказала она.

Инцидент произошел в школе, расположенной в поселке Горки-2. По предварительным данным, учащийся средней школы пришел в учебное заведение с холодным оружием и нанес ранения нескольким детям. В результате нападения один ученик погиб.

После происшествия нападавший был оперативно задержан. В настоящее время с подростком работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также мотивы его действий.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые видеокадры с места событий. На них видно, как учащиеся и взрослые в спешке покидают здание школы и укрываются в подъезде ближайшего жилого дома. Предположительно, в учебном заведении была организована срочная эвакуация.

На месте происшествия продолжают дежурить экстренные службы. К школе прибыли как минимум три бригады скорой помощи, два реанимобиля и шесть полицейских машин. Проводится проверка, следственные мероприятия продолжаются.

