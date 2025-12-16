Бородина назвала знаки зодиака, которых унесет ветер перемен с 15 по 21 декабря

Телеведущая Ксения Бородина: обратите внимание на то, что меняется вокруг

На этой неделе, с 15 по 21 декабря, представители трех знаков зодиака получат шанс кардинально изменить свою жизнь. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщила телеведущая Ксения Бородина, передает 7Дней.ru.

Знаменитость, как известно, является большой поклонницей астрологии и верит в такие предсказания. По ее словам, в конце 2025 года с облегчением вздохнут представители трех знаков зодиака: Телец, Рак и Водолей. Для тех, кто родился под этими созвездиями, все неурядицы останутся позади.

«Процесс уже пошел — обратите внимание на то, что меняется вокруг», — предупреждает звезда.

При этом, по ее словам, если в семье есть нерешенные вопросы с матерью или старшей сестрой, то стоит немедленно откровенно поговорить с близкими. Это принесет спокойствие.

Кроме того, по мнению Бородиной, на этой неделе Рыбы испытают жажду знаний, а Козерогам стоит быть внимательнее со словами. Их резкий тон или грубое замечание могут испортить отношения с друзьями и коллегами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина стала мачехой семилетней дочери мужа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.