Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной

Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры народной артистки России Ларисы Долиной и признал право собственности спорной квартиры за предпринимательницей Полиной Лурье. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Верховный суд также зафиксировал право проживания Долиной в спорной квартире до решения суда второй инстанции, выступив против принудительного выселения артистки.

В ходе заседания представитель Ларисы Долиной подтвердила ее готовность вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье. Но возвращать деньги, по словам адвоката артистки, должны мошенники — те, кто эти средства получал.

Дело Долиной

История с квартирой Долиной получила широкий общественный резонанс в августе 2024 года, когда артистка публично заявила, что стала жертвой масштабной схемы мошенников. По ее словам, злоумышленники на протяжении четырех месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы якобы для сохранения денежных средств. В итоге деньги были переведены на так называемые «безопасные счета», а часть наличных передана курьеру.

Общий размер ущерба, по оценкам следствия, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Параллельно с уголовным процессом Лариса Долина оспорила сделку по продаже квартиры в гражданском порядке. Суд восстановил ее право собственности на недвижимость, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В результате Полина Лурье, которая оформила покупку квартиры, осталась и без жилья, и без выплаченных средств.

Покупательница обратилась в высшую судебную инстанцию, чтобы добиться пересмотра дела.

