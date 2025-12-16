Строго запрещено: как помочь человеку при обморожении

Научный сотрудник ПНИПУ Литвинов: при обморожении нельзя растирать кожу снегом

Во многих регионах России начинает холодать, где-то температура воздуха уже опустилась до 15 градусов ниже нуля. В такую погоду повышается риск обморожения. О том, как этого избежать, URA.RU рассказал ученый Пермского Политеха Валерий Литвинов.

В первую очередь пострадавшего необходимо переместить в теплое помещение и снять промерзшую одежду. В такой ситуации ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки тела снегом, льдом или грубой тканью. Подобные действия могут причинить еще большей вред здоровью.

«Нельзя резко согревать у батареи, открытого огня или с помощью грелки, поскольку из-за потери чувствительности высок риск получения ожога, а резкий перепад температур ухудшает восстановление тканей», — отметил Валерий Литвинов, добавив, что растирать кожу спиртом или маслами тоже противопоказано.

Специалист уточнил: самолечение не допустимо, нужно вызывать скорую. Если на коже появились пузыри с кровянистыми выделениями, то это значит, что пострадавший нуждается в срочной медпомощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ухаживать за кожей рук зимой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.