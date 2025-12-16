Появились кадры установки плаката с именами живых журналистов на акции в Москве

Борис Сатаров
Личность мужчины устанавливают компетентные органы.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве камеры зафиксировали момент установки плаката с именами живых журналистов на акции памяти погибших военных корреспондентов. Кадры появиись в распоряжении 5-tv.ru.

Видеозапись была сделана уже после завершения самой акции и церемонии возложения цветов. На кадрах видно, как неизвестный мужчина подходит к галерее портретов с табличкой в руках, останавливается рядом с местом проведения мероприятия и устанавливает баннер на треногу за столом с цветами, после чего покидает площадку.

На этом плакате были размещены имена журналистов, которые продолжают профессиональную деятельность в зоне специальной военной операции. В числе указанных фамилий оказались и корреспонденты издания «Известия», работающие в зоне СВО.

Памятная акция под названием «В редакции не вернулись» прошла в Москве 15 декабря и была приурочена ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В настоящее время личность мужчины, поставившего плакат, устанавливают компетентные органы. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

