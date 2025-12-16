Долина была убеждена, что «участвует в специальной операции», продавая квартиру

Элина Битюцкая
Народная артистка не сомневалась, что сделку аннулируют.

Как оправдалась Лариса Долина за желание продать квартиру

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Народная артистка РФ Лариса Долина была убеждена, что «участвует в какой-то специальной операции», продавая квартиру. Об этом заявила адвокат певицы в ходе открытого заседания Верховного суда, где сейчас рассматривается жалоба покупательницы недвижимости Полины Лурье.

«И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», — объяснила представитель Долины.

Афера с квартирой Долиной

История с квартирой Долиной получила широкий общественный резонанс в августе 2024 года, когда артистка публично заявила, что стала жертвой масштабной схемы мошенников. По ее словам, злоумышленники на протяжении четырех месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы якобы для сохранения денежных средств. В итоге деньги были переведены на так называемые «безопасные счета», а часть наличных передана курьеру.

Общий размер ущерба, по оценкам следствия, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Параллельно с уголовным процессом Лариса Долина оспорила сделку по продаже квартиры в гражданском порядке. Суд восстановил ее право собственности на недвижимость, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В результате Полина Лурье, которая оформила покупку квартиры, осталась и без жилья, и без выплаченных средств.

Покупательница обратилась в высшую судебную инстанцию, чтобы добиться пересмотра дела. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Полина Лурье потребовала принудительно выселить Ларису Долину из жилья.

