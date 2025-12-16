Выселят или нет? Адвокат дала прогноз по «делу Долиной» после решения Верховного суда

Адвокат Бутырина: Ларису Долину выселят из спорной квартиры

Народную артистку России Ларису Долиной могут выселить из квартиры, которую ранее приобрела предпринимательница Полина Лурье, после решения Верховного суда РФ. Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат Анна Бутырина.

16 декабря Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу и признал право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье.

«Далее апелляционный суд рассмотрит требования по выселению Ларисы Долиной и, скорее всего, они будут удовлетворены. Ларису Долину выселят из занимаемой квартиры», — считает адвокат.

Текущие решения Верховного суда Бутырина считает очень важными для российского права.

«Это устраняет „схему Долиной“, а именно расторжение сделок без компенсации для добросовестных покупателей, устанавливая прецедент защиты на рынке недвижимости и предсказуемости сделок», — подчеркивает юрист.

Бутырина перечислила и основные нарушения, которые были допущены прежними инстанциями по «делу Долиной».

«Суды не выяснили, знала ли Лурье или должна была знать о заблуждениях Долиной относительно сделки. Суды не обеспечили двустороннюю реституцию (последствие недействительности сделки, при котором обе стороны обязаны вернуть друг другу все полученное по сделке. — Прим. ред.) и вернули Долиной квартиру, но отказали Лурье в возврате 112 миллионов рублей, переложив ответственность на мошенников. В свою очередь, прокурор справедливо отметил несбалансированность, где истец сохраняет имущество, а ответчик теряет все. Также были проигнорированы экспертизы и существенные обстоятельства, при которых заключалась данная сделка», — заключает адвокат.

Анна Бутырина уверена, что в сложившейся ситуации Долина уже не сможет вернуть квартиру.

Афера с квартирой Долиной

История с квартирой Долиной получила широкий общественный резонанс в августе 2024 года, когда артистка публично заявила, что стала жертвой масштабной схемы мошенников. По ее словам, злоумышленники на протяжении четырех месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы якобы для сохранения денежных средств. В итоге деньги были переведены на так называемые «безопасные счета», а часть наличных передана курьеру.

Общий размер ущерба, по оценкам следствия, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Параллельно с уголовным процессом Лариса Долина оспорила сделку по продаже квартиры в гражданском порядке. Суд восстановил ее право собственности на недвижимость, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В результате Полина Лурье, которая оформила покупку квартиры, осталась и без жилья, и без выплаченных средств.

Покупательница обратилась в высшую судебную инстанцию, чтобы добиться пересмотра дела. В итоге Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной и признал право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.