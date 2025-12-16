Главное разочарование года: кто в 2025-м останется без 13-й зарплаты

HR-эксперт Быханов: Без премии в 2025-м могут остаться работники строительства

К концу 2025 года множество российских компаний заявили о сокращении или отмене ежегодной премии, которую еще называют 13-й зарплатой. Об этом журналистам Life.ru рассказал управляющий партнер кадровой компании Владислав Быханов. По результатам исследований в крупных корпорациях, большинство сотрудников смирились — они больше боятся потерять рабочее место.

«Несмотря на оптимизм отдельных отраслей, реальность оказалась куда суровее ожидаемого… Ситуация, когда работодатель обещал выплатить бонус, но впоследствии отказался от своего обязательства, вызывает серьезные юридические вопросы», — отметил Быханов.

По словам эксперта, хуже всего ситуация в строительной сфере. Из-за снижения объемов работ премии отменяются почти повсеместно. В металлургии и машиностроении проблема подогревается переходом на четырехдневную рабочую неделю. В финансовом секторе выплаты подтверждаются только формально — никто пока не знает, насколько снизится их размер.

Что касается юридического аспекта — правомерность уменьшения или отмены премии зависит от внутренних документов компании. Если выплата зафиксирована в трудовом или коллективном договоре, не отдать ее — нарушение. Так что сотрудникам стоит внимательно изучить свои контракты и только потом отправляться на серьезный разговор с начальником.

Тринадцатая зарплата обычно — не обязательная часть оклада, а именно премия. Трудовой кодекс этот вопрос не регулирует. Право на доплату и ее размер определяются внутренними документами, договором с сотрудником, личным и общим вкладом в общее дело.

