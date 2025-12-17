Сыну Роба Райнера предъявят два обвинения в убийстве

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Нику Райнеру грозит вплоть до пожизненного заключения.

Сыну Роба Райнера предъявят два обвинения в убийстве

Фото: Richard Shotwell/ТАСС

Сыну режиссера Роба Райнера прокуратура предъявит два обвинения в убийстве

Сыну известного голливудского режиссера Роба Райнера Нику предъявят два обвинения в убийстве. Об этом 16 декабря заявил телеканалу CNN окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман.

«Как только обвинения будут предъявлены сегодня днем, Ник Райнер будет привлечен в суд», — сообщил он.

Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Прокурор добавил, что сторона обвинения пока не приняла решение, будет ли добиваться смертной казни для сына режиссера.

«Ему также предъявлено особое обвинение в личном использовании опасного и смертоносного оружия — ножа», — сказал он.

Сейчас подозреваемый проходит медицинский допуск. Хохман уточнил, что Ника Райнера содержат под стражей без возможности выйти под залог.

Как сообщал 5-tv.ru, 14 декабря 78‑летнего Роба Райнера и его жену, продюсера и фотографа 68-летнюю Мишель Сингер Райнер, нашли мертвыми с ножевыми ранениями в их доме в Брентвуде. По данным СМИ, их обнаружила дочь, приехавшая домой и вызвавшая экстренные службы.

Полиция подтвердила, что рассматривает случившееся как двойное убийство, на месте преступления зафиксировали следы борьбы, а главным орудием преступления стал нож. В официальном заявлении семья попросила о приватности.​

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

