Сыну Роба Райнера предъявят два обвинения в убийстве
Нику Райнеру грозит вплоть до пожизненного заключения.
Фото: Richard Shotwell/ТАСС
Сыну режиссера Роба Райнера прокуратура предъявит два обвинения в убийстве
Сыну известного голливудского режиссера Роба Райнера Нику предъявят два обвинения в убийстве. Об этом 16 декабря заявил телеканалу CNN окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман.
«Как только обвинения будут предъявлены сегодня днем, Ник Райнер будет привлечен в суд», — сообщил он.
Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Прокурор добавил, что сторона обвинения пока не приняла решение, будет ли добиваться смертной казни для сына режиссера.
«Ему также предъявлено особое обвинение в личном использовании опасного и смертоносного оружия — ножа», — сказал он.
Сейчас подозреваемый проходит медицинский допуск. Хохман уточнил, что Ника Райнера содержат под стражей без возможности выйти под залог.
Как сообщал 5-tv.ru, 14 декабря 78‑летнего Роба Райнера и его жену, продюсера и фотографа 68-летнюю Мишель Сингер Райнер, нашли мертвыми с ножевыми ранениями в их доме в Брентвуде. По данным СМИ, их обнаружила дочь, приехавшая домой и вызвавшая экстренные службы.
Полиция подтвердила, что рассматривает случившееся как двойное убийство, на месте преступления зафиксировали следы борьбы, а главным орудием преступления стал нож. В официальном заявлении семья попросила о приватности.
