Названы симптомы начала гонконгского гриппа

Врач Вахрушева назвала высокую температуру симптомом начала гонконгского гриппа

Гонконгский грипп выделяется резким началом болезни с высокой температурой и ознобом, сообщила РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах», — пояснила специалист.

Также среди признаков болезни она назвала сильную головную боль, болезненность при движении глаз, у некоторых пациентов — сухой кашель.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вирусолог Павел Волчков назвал вакцинацию единственным надежным способом защиты от гонконгского гриппа. Специалист призвал родителей не откладывать прививку, которая позволяет значительно снизить риск тяжелого течения болезни и осложнений.

Вирусологи также отмечали, что дети наиболее уязвимы перед этим штаммом из-за отсутствия у многих иммунного опыта.

