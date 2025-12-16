Вирусолог назвал единственный способ защитить ребенка от гонконгского гриппа

Несовершеннолетние оказались в главной группе риска.

Как защитить ребенка от гонконгского гриппа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Вирусолог Волчков: спасти ребенка от гонконгского гриппа поможет только вакцина

В России фиксируется еженедельный рост заболеваемости гонконгским гриппом, и главной группой риска стали дети. Об этом заявил вирусолог Павел Волчков в беседе с URA.RU, подчеркнув, что единственным надежным способом защиты остается вакцинация.

По данным Минздрава и Роспотребнадзора, в текущем эпидсезоне доминирует грипп типа A (H3N2), известный как гонконгский.

«H3N2 — это штамм гриппа А, который способен вызывать масштабные эпидемии. О пандемии в данном случае речи не идет, но эпидемический подъем он уже уверенно формирует», — пояснил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Эксперты отмечают, что именно дети наиболее уязвимы перед этим штаммом из-за отсутствия у многих иммунного опыта. Вирусолог Волчков призвал родителей не откладывать вакцинацию, которая позволяет значительно снизить риск тяжелого течения болезни и осложнений.

