Вояж абсурда: переводчики несколько раз перепутали Россию и Украину

Зеленский не прекращает гастролировать по Европе.

Переводчики в Гааге несколько раз перепутали Россию и Украину

Пока Владимир Зеленский не прекращает гастролировать по Европе в поисках денег, все чаще его визиты оборачиваются курьезами. На этот раз в Гааге, где переводчики несколько раз перепутали Россию и Украину, что удачно подчеркнуло абсурд, который царит в политике ЕС.

Сначала комичная ситуация возникла при переводе заявления премьера Нидерландов, когда трансляцию вел офис Зеленского. Но окончательно всех запутали на совместной пресс-конференции главаря киевского режима с главой правительства страны.

Однако в путанице оказываются не только переводчики. То же самое можно сказать и о так называемой «коалиции желающих». Европейские лидеры то заявляют о возможности отправить на Украину свой миротворческий контингент, то предлагают возглавить эту миссию американцам, хотя США ранее категорически отвергли такую возможность.

