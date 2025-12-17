Курьеры обогнали рынок: назваеы средние доходы в доставке

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Исследование рынка труда показало заметный разрыв между ожиданиями сотрудников и суммами, которые работодатель готов платить.

Можно ли много заработать курьеру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Доходы курьеров в РФ за год выросли на 26% и составили 146 тысяч рублей

Средняя заработная плата курьеров в России за год увеличилась на 26% и достигла 146 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Аналитики отмечают, что сфера доставки демонстрирует устойчивый рост доходов. В 2025 году медианная предлагаемая зарплата по всем вакансиям в стране составила 80,8 тысячи рублей, тогда как работодатели, ищущие курьеров, в среднем предлагают почти вдвое больше — 146 тысяч рублей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель находился на уровне 116,2 тысячи рублей.

При этом ожидания самих соискателей заметно скромнее. В резюме сотрудники службы доставки указывают желаемую оплату труда в среднем на уровне 53,5 тысячи рублей, что почти втрое ниже реальных предложений работодателей.

Также исследование фиксирует рост спроса на курьеров. По сравнению с прошлым годом, количество вакансий в этой сфере увеличилось на 15%. Лидерами по числу предложений для работников доставки в 2025 году стали Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

