Мраморное море внезапно отступило от турецкого побережья

Дарья Орлова
Дарья Орлова 85 0

Необычное изменение уровня воды заметили жители провинции Текирдаг.

Мраморное море внезапно отступило от турецкого побережья

Фото: www.globallookpress.com/ Tunahan Turhan

Habertürk: Мраморное море внезапно отступило от турецкого побережья

Мраморное море в Турции неожиданно отступило от береговой линии примерно на 20 метров, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Необычное природное явление наблюдали жители города Мармараэреглиси в провинции Текирдаг. По данным телеканала, из-за отступления воды обнажились небольшие островки, а стоявшие у берега лодки оказались на суше. Часть горожан восприняла происходящее с тревогой.

Ранее ученые авторитетной Обсерватории Кандилли, комментируя аналогичные случаи в 2023 году, поясняли, что подобные изменения уровня воды имеют метеорологическую природу. По их оценке, явление связано с перепадами атмосферного давления и не имеет отношения к сейсмической активности или землетрясениям.

При этом специалисты регулярно предупреждают о высокой сейсмической опасности в регионе Мраморного моря. Ранее профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган в комментарии РИА Новости заявлял, что мощное землетрясение магнитудой выше 7 в районе Стамбула неизбежно, однако спрогнозировать точную дату невозможно и не является принципиально важным. Он отмечал, что одна из ветвей Северо-Анатолийского разлома проходит по дну Мраморного моря непосредственно у берегов мегаполиса.

Согласно расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе могут обрушиться не менее 90 тысяч зданий, а около 4,5 миллиона человек будут нуждаться во временном жилье. Страховые компании, в свою очередь, оценивают возможный ущерб более чем в 325 миллиардов долларов.

