В США застрелили профессора ядерной физики

Дарья Орлова
Тело ученого обнаружили в собственном доме.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar

В Соединенных Штатах был застрелен профессор ядерной физики Массачусетского технологического института Нуно Лурейру. Ученому было 47 лет. О произошедшем сообщил телеканал CNN.

По данным издания, Лурейру получил огнестрельные ранения в своей квартире и был экстренно доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Представители прокуратуры сообщили, что подозреваемые по делу на данный момент не задержаны, расследование продолжается.

Как пишет газета The Boston Globe со ссылкой на соседку погибшего, вечером в понедельник в доме раздалось несколько выстрелов. По ее словам, когда она открыла дверь, то увидела профессора, лежащего на спине у входа в здание. Очевидцы сразу же вызвали экстренные службы по номеру 911.

Ранее, 15 декабря, CNN сообщал об обнаружении тел голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель в их доме в Лос-Анджелесе. Позднее журнал People уточнил, что в их убийстве подозревают сына пары Ника Райнера.

