Трампу не понравились ботинки Вэнса и Рубио

Президент США Дональд Трамп заказал новую обувь для вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Об этом сам Вэнс рассказал во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания.

«Неделю назад я вошел в Овальный кабинет, мы с Марко говорили с президентом. Он (Трамп. — Прим. ред.) остановил нас, посмотрел на нашу обувь и сказал: «У вас, ребят, ужасные ботинки“», — сказал Вэнс.

По словам вице-президента, после этого американский лидер лично занялся вопросом и отправился за каталогом обуви.

«Он взял каталог и заказал свою любимую обувь. Четыре пары для меня, четыре для Марко», — уточнил он.

Вэнс также добавил, что Трамп настаивал на том, чтобы вице-президент и госсекретарь выглядели безупречно.

Ранее Джей Ди Вэнс и американская журналистка Миранда Девин с иронией обсуждали изменения в гардеробе президента Украины Владимира Зеленского после его перепалки с Трампом в Белом доме в феврале текущего года. Позже Вэнс в интервью газете New York Post заявил, что инцидент в Овальном кабинете остался в прошлом и стороны перевернули эту страницу.

Во время февральской встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважении к Соединенным Штатам и заявил, что тот «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. С критикой в адрес Зеленского тогда выступил и Вэнс, присутствовавший на переговорах.

Позднее издание The Wall Street Journal сообщило, что Белый дом просил Зеленского надеть деловой костюм на встречу с Дональдом Трампом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.