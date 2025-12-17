Залужный: население Украины воспринимает своих военных как врагов

Эфирная новость 22 0

События в стране стремительно выходят из-под контроля.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Судя по следующим кадрам, на Украине не могут обеспечить права даже собственных граждан. В Днепропетровске сотрудники ТЦК жестоко избили мужчину, гулявшего с ребенком. Вмешаться попытались прохожие, но в ответ им брызгали в лицо из баллончика.

На этом фоне бывший главком ВСУ Залужный заявил, что события внутри страны стремительно выходят из-под контроля. И население Украины воспринимает своих же военных как врагов.

«Возникают серьезные риски, начиная от всплеска преступности и опасности на улицах как минимум. И это может привести к риску дестабилизации политической обстановки в стране, например — гражданской войне», — сказал экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Экс-главком предупредил, что после мирного урегулирования серьезным испытанием станет возвращение солдат с фронта. Острым будет вопрос их трудоустройства. Кроме того, примерно миллиону человек потребуется социальная адаптация.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Атака тигров: хищники все чаще выходят к людям на Дальнем Востоке
11:30
Лукашенко обозначил условия, при которых Украина перестанет существовать
11:23
Залужный: население Украины воспринимает своих военных как врагов
11:19
Глава аппарата Белого дома обвинила Vanity Fair в клевете на Дональда Трампа
11:10
Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок
10:59
Через дропперов в России ежемесячно прокручивают сотни миллиардов рублей

Сейчас читают

Юрист назвал максимальный срок для напавшего на школу в Одинцово подростка
Средства ПВО уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России
«Носители заповедей»: Григорий Гладков дал совет родителям современных детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026