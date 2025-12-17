Искусственный интеллект помог американским спецслужбам вычислить преступника по походке. Нейросеть проанализировала данные сотен человек, и на их основе смогла выявить подозреваемого, устроившего стрельбу на территории Брауновского университета.

Причем, искусственный интеллект сегодня влияет на все сферы жизни. Так, цифровые инфлюенсеры стали конкурентами для блогеров, которые все чаще проигрывают многомиллионные контракты аватарам. И у них действительно много плюсов: не болеют, не срывают сроки и не могут испортить рекламодателю репутацию, попав в скандал. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков — о новой эре киберзвезд.

Они захватывают социальные сети и транслируют сгенерированную жизнь. AI-инфлюенсеров уже не отличить от реальных. У каждого своя история, биография, привычки и увлечения, которым хочется подражать.

Это Микела, ей 22. На свет появилась, правда, в 2018-м. Одна из первых ИИ-блогерш, входила в список 25 самых влиятельных людей интернета. За свою семилетнюю карьеру сотрудничала с известными мировыми брендами. В какой-то момент даже якобы заболела лейкемией — так ее создатели решили прорекламировать донорство костного мозга.

«Врачи диагностировали у меня лейкемию. Как это могло со мной случиться? Я сейчас мало что понимаю, но буду держать вас в курсе», — заявила блогер.

Их делают все реалистичнее. Понять, что перед тобой на экране сгенерированное изображение, можно только по специальной отметке в соцсетях. Эта статья The New York Post уже не просто предостерегает — пугает читателей: ИИ-блогеры зарабатывают больше настоящих и самостоятельно принимают решения.

«Салазар стал одним из первых, кто протестировал разговор с Айтаной. Во время беседы она заявила: „Мы не конкуренты, мы — команда мечты“. Однако добавила: „Если ты меня заблокируешь, я могу перейти в режим мести“», — говорится в публикации.

Созданную искусственным интеллектом Айтану разработчики, чтобы максимально очеловечить, даже заставляют писать с опечатками. Она, кстати, точнее, ее создатель, в месяц на рекламе зарабатывает десятки тысяч долларов.

Российские цифровые аватары тоже пытаются не отставать. Пугает и то, с каким рвением каждый такой персонаж пытается стать миллионником.

Этот аккаунт создал московский AI-креатор Сергей: за 20 минут сделал вирусный ролик с реалистичным персонажем, который собрал уже сотни тысяч просмотров. При этом специалист уверен, что такие ИИ-инфлюенсеры еще не скоро отберут хлеб у реальных.

«Вот какие-нибудь стулья стали фабрики изготавливать. Это же не означает, что к стульям ручной работы пропал у кого-то интерес. Нет, просто плохие стулья перестали пользоваться спросом, но ручная качественная работа — она только еще дороже стала», — заявил создатель ИИ-блогера Сергей.

Однако реальные медиаперсоны, звезды и блогеры уже насторожились: искусственный интеллект для компаний обходится в разы дешевле и гораздо сговорчивей.

«Если вы ИИ-инфлюенсер, схема простая: например, для рекламы отеля вы размещаете своего персонажа в одном из гостиничных номеров и отмечаете отель в публикации. Если это одежда — ИИ-инфлюенсер „надевает“ ее», — рассказал представитель сообщества для основателей стартапов Кристиан Певерелли.

Реальные медиаперсоны уже не выдерживают такой конкуренции, поэтому принимают правила ИИ-игры. С развитием нейросетей создать виртуальный аватар стало проще простого. Сами же артисты и блогеры делают свои цифровые копии, экономят время и деньги, а дальше за них работает искусственный интеллект.

За день можно сделать десятки роликов — прыгнуть с парашютом и попасть на крыло пролетающего самолета, а затем аккуратно приземлиться на нем на улицы Москвы и сразу же взять интервью хоть у жирафа. Вот, к примеру, Дмитрий Маликов точно в тренде: его ИИ-аватар даже ходит по воде, теперь спрос на выступления певца кратно вырос

Стирают грани реальности и политики. На создание качественного ИИ-блогера с реалистичной историей и внешностью уйдет больше полугода и уйма денег. Затем его нужно тестировать и поддерживать, только это пока и успокаивает, не всем такое под силу и по карману.

