Банк России выпустит памятные монеты с символикой российских футбольных клубов

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Их посвятят «Динамо», ЦСКА, «Локомотиву», «Спартаку» и «Трудовым резервам».

Фото, видео: 5-tv.ru

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У спортивных болельщиков с 1 июля может появиться еще один талисман любимого клуба. Банк России запускает новую серию памятных монет с логотипами «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы».

Номинал у всех одинаковый — 25 рублей. Всего отчеканят по 50 тысяч экземпляров.

В масштабах страны количество, конечно, очень небольшое. Тем более что охотиться за ними будут не только коллекционеры, но и футбольные фанаты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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