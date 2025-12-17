Стюардесса с 12-летним стажем назвала еду, которую не стоит есть в самолете

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Даже стандартное бортовое меню может таить в себе риски.

Какую еду нельзя есть в самолете

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Metro: стюардесса призвала отказаться от алкоголя во время авиаперелетов

Британская стюардесса Шарлотта Крокер, проработавшая в авиации более десяти лет, поделилась рекомендациями по безопасному питанию во время авиаперелетов. По ее словам, даже стандартное бортовое меню может таить неожиданные риски, если не учитывать особенности организма на высоте. Советы бортпроводницы опубликовало издание Metro.

Крокер призналась, что сама строго фильтрует то, что ест и пьет в полете. В первую очередь, она советует отказаться от алкоголя, поскольку в условиях пониженной влажности в салоне он усиливает обезвоживание и ухудшает самочувствие. Также под запретом у нее газировка и блюда с избытком соли или специй.

«Я также избегаю газированных напитков и слишком соленых или острых блюд, поскольку они могут вызывать вздутие живота, а никто не хочет переживать такие ощущения во время полета», — поделилась она.

Отдельное внимание стюардесса уделила рискам пищевого отравления. Хотя подобные случаи происходят редко, полностью исключать их, по ее словам, нельзя. Причина — специфика работы на борту, где не всегда удается обеспечить идеальные санитарные условия.

«Бортпроводники делают все возможное, однако в процессе работы бывает шумно, крышки могут падать, и салат иногда не моется должным образом. Ввиду этого, я бы избегала еды, особенно фруктов и салатов, которые подаются не в герметичной упаковке», — подытожила она.

Медики, в свою очередь, напоминают, что забота о здоровье в полете не ограничивается только питанием. Ранее врач-флеболог Елена Смирнова отмечала, что простые движения — имитация ходьбы, вытягивание ног и вращение стопами — помогают снизить риск тромбозов во время длительных перелетов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:20
Лекарство от здоровья: частная клиника в Петербурге разводит клиентов на дорогие операции
22:09
Страны ЕС намерены потратить 100 млрд евро на увеличение мобильности своих армий
22:02
«Думали, что разрушат Россию»: Путин напомнил о первопричинах СВО
21:46
Отец Яниса Тиммы рассказал про успехи внука в баскетболе
21:31
Владимир Путин появится в эпизоде мультсериала «Простоквашино»
21:28
Стюардесса с 12-летним стажем назвала еду, которую не стоит есть в самолете

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве
Роман под камерами и смерть в тишине: трагедия Яниса Тиммы
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026