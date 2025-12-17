Отца и сына нашли мертвыми в залитой кипятком квартире в Санкт-Петербурге

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Коммунальная авария в жилом доме на Васильевском острове закончилась трагедией.

Отца и сына нашли мертвыми в залитой кипятком квартире

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга обнаружены тела двух мужчин в квартире, затопленной горячей водой после прорыва трубы. Трагедия произошла в доме на улице Кораблестроителей. Об этом сообщили на сайте 78.ru.

Сотрудники МЧС прибыли по вызову жильцов, почувствовавших запах гари. Спасатели вскрыли дверь квартиры, однако признаков пожара не нашли. Вместо этого в помещении был зафиксирован прорыв трубы горячего водоснабжения, из-за которого жилье оказалось залито кипятком. Внутри спасатели обнаружили тела двух человек.

По предварительным данным, погибшими оказались 70-летний мужчина и его 30-летний сын. Обстоятельства их гибели устанавливаются.

Как рассказал директор местной жилищно-коммунальной службы, соседи еще несколько дней назад, с 12 декабря, обращали внимание на странную ситуацию в этой квартире. Кроме того, дом уже недавно переживал коммунальную аварию: за неделю до трагедии в подвале прорвало трубу, из-за чего помещение оказалось затоплено. Жители утверждают, что сообщали о проблеме, однако необходимых мер принято не было.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. Окончательные причины смерти мужчин станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

