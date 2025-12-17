Песков: с каждой новой встречей Уиткофф все лучше понимает позицию России

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

И все же спецпосланник Дональда Трампа реализует линию, которой придерживается глава Белого дома.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спецпосланник США Стив Уиткофф после каждого нового совместного обсуждения лучше понимает позицию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С каждым новым контактом мы исходим из того, что он (Уиткофф. — Прим. ред.) имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Стив Уиткофф является частью команды президента США Дональда Трампа. Поэтому спецпосланник реализует линию, которой придерживается глава Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал военный контракт с ФРГ после переговоров о мире со Стивом Уиткоффом. Спецпосланник заявлял о прогрессе в решении конфликта со стороны Незалежной. Однако после переговоров в Берлине, в которых участвовали основные лидеры ЕС и НАТО, Зеленский подписал несколько документов. Среди них была и еще одна оборонная сделка. Она состояла из десяти пунктов о военной взаимопомощи, в том числе и разработке вооружений и беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
Пенсионерка из Крыма потеряла полмиллиона рублей из-за крема
17:30
Фон дер Ляйен рассказала, когда руководство стран ЕС может украсть активы РФ
17:18
Чиновников из Челябинской области подозревают в хищении почти трех млрд рублей
17:03
Обездвиживал и издевался: в Ленобласти мужчина связывал шестилетнего ребенка сожительницы скотчем
16:55
Песков: с каждой новой встречей Уиткофф все лучше понимает позицию России
16:50
ЕС может украсть российские активы без согласия Бельгии

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
У школы в Одинцове появился народный мемориал в память о погибшем ученике
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026