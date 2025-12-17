Ждать полтора дня: на границе РФ и Эстонии образовались огромные очереди

Эфирная новость 39 0

Нагрузка выросла, в том числе, из-за желающих отметить Новый год в России.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Степанов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На границе РФ и Эстонии образовались огромные очереди

Километровые очереди образовались в Эстонии на границе с Россией. Некоторые на то, чтобы перейти из Нарвы в Ивангород, тратят по полтора дня.

Все из-за слишком пристального досмотра сотрудников, которые пропускают примерно по человеку в час. При этом нагрузка на пункт и без того выросла из-за наплыва желающих, которые хотят отметить новогодние праздники в России.

Люди создают списки, чтобы не потерять место в очереди и, при этом, иметь возможность погреться в ближайших кафе и торговых центрах.

 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
В Roblox заявили о готовности действовать по законам РФ
16:12
Почти 120 выходных: как будут работать и отдыхать россияне в 2026 году
15:56
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из квартиры
15:50
Льготы, ИИ, электронные жетоны и дроны: планы по модернизации ВС РФ в 2026 году
15:50
Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве
15:42
Задержан вербовщик россиян для работы в скам-центрах в Мьянме

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026