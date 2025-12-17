Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 32 0

Подозреваемый — 30-летний уроженец Белгорода.

Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ученик автошколы ударил ножом инструктора в Москве. Источник 5-tv.ru уточнил, что в настоящий момент подозреваемый задержан.

«16 декабря 30-летний мужчина набросился на 40-летнего преподавателя и нанес ему ножевые ранения», — сказал источник.

Нападавший, 30-летний уроженец Белгорода, вступил в конфликт с инструктором московской автошколы. В результате инцидента пострадавшего экстренно госпитализировали.

Ранее стало известно, что подростку, устроившему нападение с ножом в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа, может грозить длительное лишение свободы — вплоть до десяти лет. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат и юрист Вадим Багатурия. Он пояснил, что решающую роль при выборе меры наказания сыграют выводы судебно-психиатрической экспертизы. В случае, если специалисты признают подростка невменяемым, уголовного наказания не последует — его направят на принудительное лечение в профильное медицинское учреждение.

Если же экспертиза установит вменяемость, суд, как правило, назначает реальный срок. По словам юриста, в подобных делах наказание обычно составляет от восьми до девяти лет лишения свободы. Первоначально осужденного направят в воспитательную колонию для несовершеннолетних. После достижения 18 лет он может провести там еще около года, после чего его переведут в колонию общего режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
В Roblox заявили о готовности действовать по законам РФ
16:12
Почти 120 выходных: как будут работать и отдыхать россияне в 2026 году
15:56
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из квартиры
15:50
Льготы, ИИ, электронные жетоны и дроны: планы по модернизации ВС РФ в 2026 году
15:50
Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве
15:42
Задержан вербовщик россиян для работы в скам-центрах в Мьянме

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026