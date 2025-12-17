Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве

Ученик автошколы ударил ножом инструктора в Москве. Источник 5-tv.ru уточнил, что в настоящий момент подозреваемый задержан.

«16 декабря 30-летний мужчина набросился на 40-летнего преподавателя и нанес ему ножевые ранения», — сказал источник.

Нападавший, 30-летний уроженец Белгорода, вступил в конфликт с инструктором московской автошколы. В результате инцидента пострадавшего экстренно госпитализировали.

Ранее стало известно, что подростку, устроившему нападение с ножом в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа, может грозить длительное лишение свободы — вплоть до десяти лет. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат и юрист Вадим Багатурия. Он пояснил, что решающую роль при выборе меры наказания сыграют выводы судебно-психиатрической экспертизы. В случае, если специалисты признают подростка невменяемым, уголовного наказания не последует — его направят на принудительное лечение в профильное медицинское учреждение.

Если же экспертиза установит вменяемость, суд, как правило, назначает реальный срок. По словам юриста, в подобных делах наказание обычно составляет от восьми до девяти лет лишения свободы. Первоначально осужденного направят в воспитательную колонию для несовершеннолетних. После достижения 18 лет он может провести там еще около года, после чего его переведут в колонию общего режима.

