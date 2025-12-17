Путин: ВС РФ владеют инициативой по всей линии фронта

Вооруженные силы (ВС) РФ владеют инициативой по всей линии фронта. Это отметил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

Российский лидер подчеркнул, что уходящий 2025 год стал важным этапом для Спецоперации. Он отметил, что армия РФ завоевала и прочно удерживает «стратегическую инициативу» на всей линии фронта.

«Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением», — добавил президент.

Путин напомнил, что в текущем году наши военные освободили более 300 населенных пунктов. Не устояли перед ВС России и крупные города, которые противник сделал укрепил и сделал долговременными фортификационными сооружениями.

«Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно же, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях», — подчеркнул российский лидер.

Он сказал, что страна гордится подвигами своих солдат и офицеров, защищающих интересы и безопасность Родины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин на заседании Минобороны РФ попросил почтить память погибших на СВО минутой молчания.

