Путин заявил о постановке «Орешника» на боевое дежурство до конца года

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Президент выступил на заседании расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Когда Орешник поставят на боевое дежурство

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский ракетный комплекс «Орешник» планируется ввести в строй до конца 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой „Орешник“. В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», — сказал он.

В своём выступлении Путин также обсудил успешные испытания стратегической крылатой ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью полёта и автономного подводного аппарата «Посейдон». Он отметил, что благодаря ядерной энергетической установке эти системы останутся уникальными и не имеющими мировых аналогов на длительное время.

«(Эти вооружения. — Прим. ред.) обеспечат стратегический паритет безопасности и глобальные позиции на десятилетия вперед», — подчеркнул президент РФ.

Он также отметил, что Россия будет продолжать работу над улучшением «Буревестника» и «Посейдона».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:48
Белоусов: план по набору военнослужащих по контракту перевыполнен
14:45
Белоусов назвал ключевым вопросом формирование войск беспилотных систем
14:40
В России запретят продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта
14:35
Белоусов отметил снижение потенциала украинской армии в 2025 году
14:32
Белоусов: НАТО усиленно готовится к войне с РФ
14:20
«Последний оплот ВСУ»: Белоусов о боях за Константиновку

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Юрист назвал максимальный срок для напавшего на школу в Одинцово подростка
«Носители заповедей»: Григорий Гладков дал совет родителям современных детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026