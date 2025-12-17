Путин: геополитическая ситуация в мире остается напряженной

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 72 0

В Европе людей пугают якобы неизбежным столкновением с Россией, но это все ложь, отмечает президент РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в ряде регионов — критической. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Российский лидер отметил, что в Европе людей пугают якобы неизбежным столкновением с Россией, но это все ложь и бред. Масштабная военная помощь киевскому режиму от стран НАТО идет без перерыва, добавил Путин.

«Сегодня мы видим, что геополитическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной, а в ряде регионов становится просто критической», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что разного рода деятели на Западе, занимающие ответственные посты, руководствуются «сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами», но не интересами своих народов.

«Это просто ложь и бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам, но делается это вполне осознанно», — заключил президент РФ.

Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

На прошлом мероприятии в 2024 году российский лидер сделал несколько заявлений о ходе СВО на Украине, о преступлениях киевского режима, а также о переломе на линии боевого соприкосновения. Кроме того, президент касался темы деятельности США и НАТО, а также размещения высокоточных ракетных комплексов.

В ходе своего выступления на заседании президент отметил темпы развития Вооруженных сил России и внедрения новых технологий. Тогда Путин назвал стратегические ядерные силы одним из основных инструментов сохранения стабильности и защиты суверенитета России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:48
Белоусов: план по набору военнослужащих по контракту перевыполнен
14:45
Белоусов назвал ключевым вопросом формирование войск беспилотных систем
14:40
В России запретят продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта
14:35
Белоусов отметил снижение потенциала украинской армии в 2025 году
14:32
Белоусов: НАТО усиленно готовится к войне с РФ
14:20
«Последний оплот ВСУ»: Белоусов о боях за Константиновку

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Юрист назвал максимальный срок для напавшего на школу в Одинцово подростка
«Носители заповедей»: Григорий Гладков дал совет родителям современных детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026