«Последний оплот ВСУ»: Белоусов о боях за Константиновку

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Министр обороны РФ зачитал доклад на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Значение боев за Константиновку — видео

Фото: Reuters/Anatolii Stepanov



Константиновка — это последний оплот ВСУ. Об это заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны.

«В настоящее время ведутся бои за город Константиновка. Он является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе дружковско-краматорско-славянской агломерации. Захват этого рубежа позволит завершить освобождение Донецкой Народной Республики в короткие сроки», — отметил глава ведомства.

Кроме того, ликвидируются украинские боевики на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска. А также наши военные продолжают взятие под контроль города Красный Лиман. Его освобождение позволит блокировать важнейший логистический центр ВСУ — город Славянск, уточнил Белоусов.

Уже взят под контроль Красноармейск — символ сопротивления противника. Также российской армией заняты мощные укрепрайоны противника Часов Яр Курахово и Северск.

«Продолжается уничтожение украинских подразделений в Димитрове, в последнем очаге обороны ВСУ в красноармейской агломерации. Противник в городе надежно заблокирован. Освобождение Красноармейской и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии на Донбассе за последнее время», — заметил министр обороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ освободили Герасимовку в Днепропетровской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



