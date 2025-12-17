Белоусов: план по набору военнослужащих по контракту перевыполнен

План по набору военнослужащих по контракту в ВС России перевыполнен. Об это заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны.

«Ключевая составляющая наших успехов на поле боя — устойчивое комплектования Вооруженных сил. План комплектования этого года перевыполнен. На военную службу по контракту, добровольно поступило почти 410 тысяч граждан», — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что две трети из контрактников 2025 года — это молодые люди, которым нет еще и 40 лет. А более трети имеют высшее или средне-специальное образование.

Министр выразил особую благодарность командованию войск военных округов, полномочных представителей президента РФ и глав регионов за их работу. Труд этих людей позволяет укомплектовывать армию России.

Также важны и поставки «ритмичные поставки вооружения и военной техники», объем которых относительно 2024 года вырос на треть.

«Благодаря этому (поставкам. — Прим. ред.) несмотря на ведения высокоинтенсивных боевых действий, обеспеченность объединенной группировки войск не только не снизилась, но даже возросла на 6 процентных пунктов. Она двоедена до 92%, а в подразделениях на передовой до 80%», — уточнил Белоусов.

