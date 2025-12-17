Белоусов назвал ключевым вопросом формирование войск беспилотных систем

Формирование войск беспилотных систем — ключевой вопрос в России на 2026 год. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По словам министра, Россия добилась двукратного превосходства над Украиной по боевому применению тактических беспилотников. В авангарде этого направления, отметил Белоусов, находятся подразделения центра «Рубикон». По его данным, ими уничтожено более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет свыше четверти от общего объема огневого поражения, нанесенного беспилотной авиацией.

Белоусов сообщил, что центр «Рубикон» получил международное признание, а его боевой опыт отражен в публикациях крупнейших зарубежных изданий, в числе которых американские и британские. При этом, как отметил министр, киевский режим объявил «Рубикон» угрозой национальной безопасности.

Белоусов заявил, что формирование данного направления войск планируется закончить в 2026 году.

Глава Минобороны подчеркнул, что следующим этапом станет переход от выполнения отдельных задач разрозненными группами и расчетами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей. Для этого, по его словам, необходимо существенно расширить систему подготовки личного состава.

Министр также указал, что через систему обучения предстоит пропустить несколько десятков тысяч военнослужащих, а сами войска беспилотных систем — оснастить новыми видами ударных БПЛА, что станет одной из приоритетных задач в ближайшие годы.

