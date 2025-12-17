Путин: Запад в Югославии делал все, что считал нужным, несмотря на устав ООН

Страны Запада во время конфликта в Югославии игнорировали нормы международного права и устав ООН, применяя силу, исходя из собственных интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По его словам, это стало одним из примеров разрушения послевоенной системы международных правил.

Выступая с оценкой международной ситуации, Путин отметил, что механизмы, созданные после Второй мировой войны, со временем перестали работать.

«Все эти правила и Устав ООН начали игнорировать. Ну, события в Югославии — что это такое? Где же там Устав ООН?» — сказал он, указывая на прямое применение вооруженной силы.

По словам президента, в ходе этих событий Запад «делал то, что считал нужным», не считаясь с международными институтами и процедурами. Он подчеркнул, что в результате «растерзали в конце концов Югославию» и «сербов растерзали по разным государствам», фактически «разорвав один народ».

Также Путин связал югославские события с более широкой тенденцией вмешательства во внутренние дела государств и «раскачки внутриполитической ситуации».

По его словам, подобные инструменты использовались и в других странах, а интересы России при этом «просто игнорировались».

Отдельно президент затронул тему расширения НАТО. Он заявил, что России неоднократно давались публичные обещания о не расширении альянса на восток, однако они не были выполнены.

«Ну и что, плевать хотели, одна волна расширения за другой. Мы ничего особенного не требуем. Повторяю еще раз, настаиваем на выполнении данных нам обещаний», — подчеркнул Путин.

Говоря о ситуации на Украине, президент назвал произошедшее там государственным переворотом, усомнившись в том, что эти события можно считать проявлением демократии. Он добавил, что политические силы могли прийти к власти через выборы, «и ничего этому не мешало», однако был выбран иной путь.

Путин отметил, что Россия не лишает другие страны права самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но настаивает на учете собственных интересов и соблюдении ранее достигнутых договоренностей.

