Белоусов: эффективность российских сил ПВО — почти 100%

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Одна из особенностей СВО — это атаки беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами вглубь территории РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; 5-tv.ru

Эффективность сил ПВО Росси при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%. Об это заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны.

«Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%. Необходимо продолжить оснащение рубежей противовоздушной и противоракетной обороны эффективными средствами обнаружения и поражения дальних беспилотников и крылатых ракет», — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что одна из особенностей СВО — это удары противника безбилетниками и крылатыми ракетами по регионам России. Белоусов отметил, что необходимо оснастить ВС России средствами противовоздушной и противоракетной обороны, а также средствами обнаружения и уничтожения данных орудий.

«Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО в соответствии с недавним поручением Президента РФ», — добавил министр обороны.

Он отметил, что Спецоперация показала, что ВС России опережает противника в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы. И данное преимущество необходимо сохранять в дальнейшем, чтобы армия РФ смогла достичь поставленных целей СВО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белоусов отметил снижение потенциала украинской армии в 2025 году.

