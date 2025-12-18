Врачи раскрыли, кому опасно спать на животе

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Владимир Барашкин объяснил, почему эта привычная поза для сна создает угрозу для позвоночника, дыхания и здоровья ЖКТ.

Можно ли спать на животе

Фото: 5-tv.ru

Ортопед Барашкин: сон на животе опасен для беременных

Сон на животе, казалось бы, удобный для многих, оказался опасен для некоторых групп людей, включая беременных и младенцев. Врач-ортопед Владимир Барашкин объяснил URA.RU, кому и почему эта поза противопоказана и как минимизировать риски для тех, кто не может от нее отказаться.

Главная опасность кроется в механике тела.

При сне на животе вес тела давит на грудную клетку и живот, ограничивая свободное движение диафрагмы и легких. Шея при этом вынужденно повернута набок на протяжении многих часов, что приводит к перенапряжению мышц и перекосу шейного отдела позвоночника.

Кому особенно опасно спать на животе:

  • Беременным женщинам — давление на живот теоретически может влиять на состояние плода, и эта поза нежелательна уже на ранних сроках.
  • Младенцам — это прямая угроза асфиксии и синдрому внезапной детской смерти, поскольку ребенок не способен самостоятельно повернуть голову для свободного дыхания.
  • Пациентам после операций — нагрузка на область хирургического разреза мешает заживлению тканей и повышает риск осложнений.
  • Людям с проблемами ЖКТ — как ранее отмечала гастроэнтеролог Анастасия Гостроус, сон на животе сдавливает желудок и кишечник, усиливая риск изжоги, рефлюкса и ночных болей. Наименее вредной для пищеварения она называла позу на левом боку.
  • Даже здоровым взрослым — у них такая поза часто вызывает утреннюю боль и скованность в шее и спине, а также онемение в руках из-за пережатия нервов.

Эксперты дали конкретные рекомендации по выбору спальных принадлежностей для минимизации вреда.

Матрас следует выбирать с эластичными верхними слоями, например, с эффектом памяти (memory foam). Такие модели лучше подстраиваются под контуры тела, снижая точечное давление.

Подушка должна быть максимально тонкой и мягкой, желательно также с эффектом памяти, чтобы поддерживать естественный изгиб шейного отдела без излишнего запрокидывания головы.

