Вейпы могут повысить риск рака груди у молодых женщин

Вейпы могут представлять серьезную опасность для женского здоровья. Об этом врач-онколог, маммолог Магомед Сулиманов рассказал Газета.ру.

Молодых женщин, по его словам, в электронных сигаретах привлекают не только паровые облака, но и разнообразные вкусовые ароматизаторы, однако такие устройства быстро вызывают привыкание и нередко становятся первым шагом к переходу на обычные сигареты. Специалист подчеркивает, что частое увлечение вейпами увеличивает токсическую нагрузку на организм и создает предпосылки для запуска онкологического процесса.

«Без дыма — не значит безопасно»: онколог предупредил об угрозе вейпов для женского здоровья

Многим любительницам вейпов кажется, что содержащиеся в жидкостях глицерин и аромадобавки безвредны, но при нагревании этих компонентов образуются опасные канцерогены, включая формальдегид, ацетальдегид и акролеин. Вред от таких веществ, по словам врача, может во много раз превышать воздействие никотина: они повреждают ДНК клеток, провоцируют воспалительные процессы в дыхательных путях и повышают риск развития наиболее опасных видов рака, в том числе молочной железы, яичников и легких.

Кроме того, вейпы негативно воздействуют на репродуктивную систему.

Современные исследования, на которые ссылается онколог, подтверждают пагубное влияние электронных сигарет на организм. Даже при сравнительно низких температурах работы устройства концентрация токсичных соединений остается высокой и создает благоприятную среду для появления опухолей в ранее здоровых тканях.

Медик подчеркивает, что никакая мода не оправдывает такие риски: «модное курение» может стать началом цепочки изменений, приводящих к разрушительным процессам в теле.

Врач рекомендует пересмотреть свои привычки, не откладывать профилактику и проходить регулярные обследования, а для молодых женщин называет оптимальным вариантом диагностики ультразвуковое исследование молочных желез два раза в год.

