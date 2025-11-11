Терпеть нельзя: какие симптомы указывают на рак груди

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 88 0

Самообследование можно проводить ежемесячно на 5-7 день цикла. Но к врачу также ходить обязательно.

Какие симптомы указывают на рак груди

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Изменение формы и появление выделений могут указывать на рак груди

Уплотнения или опухоли в молочной железе, изменение формы или размера груди, а также появление выделений и увеличение подмышечных лимфатических узлов могут свидетельствовать о раке груди. Об этом в беседе с Lenta.ru поделилась профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии Пироговского университета Елена Артамонова.

По ее словам, при появлении вышеперечисленных симптомов надо бежать к врачу, поскольку терпеть такое нельзя. Врач отметила, что, если рак молочной железы был у кого-то из родственников по женской линии, то дополнительно понадобится консультация врача-генетика для генетического обследования.

Кроме того, эксперт порекомендовала женщинам от 40 лет проходить маммографию и УЗИ молочных желез один раз в два года. При этом маммолога лучше посещать ежегодно.

«Самообследование рекомендуется проводить ежемесячно, желательно на 5-7 день цикла, когда железы наименее болезненны», — резюмировала профессор.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, некоторые изменения кожи могут свидетельствовать о наличии рака. Кроме того, неоднократные роды могут стать причиной развития рака шейки матки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.01
-0.22 93.93
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка
11:10
Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно
11:01
«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
10:53
Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью
10:45
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта
10:45
«Основная преграда»: посол РФ Алипов назвал условие завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году