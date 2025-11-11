Терпеть нельзя: какие симптомы указывают на рак груди

Изменение формы и появление выделений могут указывать на рак груди

Уплотнения или опухоли в молочной железе, изменение формы или размера груди, а также появление выделений и увеличение подмышечных лимфатических узлов могут свидетельствовать о раке груди. Об этом в беседе с Lenta.ru поделилась профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии Пироговского университета Елена Артамонова.

По ее словам, при появлении вышеперечисленных симптомов надо бежать к врачу, поскольку терпеть такое нельзя. Врач отметила, что, если рак молочной железы был у кого-то из родственников по женской линии, то дополнительно понадобится консультация врача-генетика для генетического обследования.

Кроме того, эксперт порекомендовала женщинам от 40 лет проходить маммографию и УЗИ молочных желез один раз в два года. При этом маммолога лучше посещать ежегодно.

«Самообследование рекомендуется проводить ежемесячно, желательно на 5-7 день цикла, когда железы наименее болезненны», — резюмировала профессор.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, некоторые изменения кожи могут свидетельствовать о наличии рака. Кроме того, неоднократные роды могут стать причиной развития рака шейки матки.

