Охотники за информацией: кто такие саентологи* и чем они занимаются в России

Сегодня в России пресекли деятельность западной секты, которая пустила свои корни в одном из регионов. Адепты вербовали местных бизнесменов, пытаясь навязать им свою идеологию. А на самом деле хотели через них влиять на ситуацию в стране. Корреспондент «Известий» Виталий Ханин расскажет как все работало.

Это квартира одного из сторонников признанной в России экстремистской организации — Саентологической церкви*. В шкафах — запрещенные книги основателя секты Рона Хаббарда.

Обыски проведены сразу по четырем адресам в Барнауле. По данным 5-tv.ru, задержана вся верхушка алтайских саентологов. В частности, Кирилл Науменко, владелец местного завода, и Анатолий Ступарь, его компания занимается продажей всякой всячины. Оба — крайне обеспеченные люди.

«Саентологи выбирают людей успешных, платежеспособных и в частности руководителей крупных предприятий для того, чтобы именно на их предприятиях у них была возможность внедрить систему Рона Хаббарда», — рассказала религиовед РФЦСЭ при Минюсте Лариса Астахова.

У Науменко в квартире на стене висел диплом выпускника курсов компании Vysotskiy consulting. До 2022 года это был один из так называемых аэродромов для обращения в саентологи.

«Ты начинаешь общаться с людьми, которые являются практикующими сайентологами. И тебе периодически кто-то из коллег начинает рассказывать: „Ой, а я прошел еще какой-то тренинг“, и потихонечку ты начинаешь думать, а не сходить ли туда», — отмечает бывшая сотрудница компании Алиса Калуженина.

Сам Высоцкий и его партнер из России уже сбежали, теперь на их сайте украинский и американский номера телефонов. Так же поступили и многие другие руководители российских саентологов, уехали в основном в США, чтобы уже оттуда управлять региональными ячейками.

На этом бизнес-центре раньше висела другая табличка — «Центр саентологии». Но в 2015 году организацию закрыли по решению суда. Официальная причина — тут занимались не только религиозной деятельностью, но и предпринимательской. Позже книги Рона Хаббарда были признаны экстремистскими. Но в России осталась саентологическая сеть, просто теперь без официального координационного центра на территории нашей страны.

Теперь отчеты российских сайентологов отправляются прямо в Йоханнесбург, и чаще всего это чувствительная для государства информация.

Братья Петровы из Липецка были руководителями станкостроительного завода и, по нашим данным, высокопоставленными членами секты. Суд приговорил их к заключению за воровство государственных инвестиций и перевод денег на заграничные счета. Это интервью записано незадолго до приговора.

«В Липецке проходила пара семинаров компании АТМ, которые были в „Лагуне“, да, в конференц-зале „Лагуна“. Я, как и многие другие бизнесмены, был, присутствовал на этой конференции», — заявил бывший совладелец «Липецкого станкостроительного предприятия» Кирилл Петров.

Станкостроение — ключевая сфера сегодня, от нее зависит буквально все производство в стране. И зная, например, каким оборудованием пользуются на заводе в Липецке, американцы могут ввести санкции и запретить поставки. И с липецким заводом так случалось не один раз, как будто кто-то изнутри передавал информацию прямо в Госдеп.

«Одитинг, который они проводят, — это такая, грубо говоря, исповедь, которая проводится со специальным прибором, это такой грубый детектор лжи. В течение нескольких часов человека вводят в такое трансовое состояние. Все это ведется под аудио- и видеозапись, и после этого одна копия остается на месте, а вторая пересылается в штаб-квартиру в Соединенные Штаты», — пояснил профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Александр Дворкин.

За последние несколько месяцев случилось сразу несколько крупных задержаний. Высокопоставленных саентологов ловили не только в Барнауле и Липецке, но и в Калининграде. И все они — крупные местные предприниматели и чиновники. Одна из самых распространенных цитат Рона Хаббарда: «Хочешь заработать миллион — создай свою религию».

Сегодня миллион уже не так актуален. Нужна информация, и сеть саентологов по всей стране продолжает ее добывать.

* — В 2016 году Верховный суд России принял решение о ликвидации религиозных объединений саентологов. Большая часть трудов скандально известного Рона Хаббарда носит экстремистский характер. В 2021 году Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность «Всемирного института саентологических предприятий» и «Библиотеку Л. Рона Хаббарда».

