Трамп в обращении к нации не упомянул ни Украину, ни Венесуэлу

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 71 0

«Инсайд» Такера Карлсона об объявлении войны Каракасу не оправдался.

О чем говорил Трамп в обращении к нации 18 декабря

Фото: Reuters/Doug Mills

Президент США Дональд Трамп в обращении к согражданам подвел итоги почти года работы своей администрации. Запись выступления была размещена на официальном YouTube-канале Белого дома.

Глава государства не стал затрагивать тему конфликта на Украине. Также он обошел стороной ситуацию вокруг Венесуэлы, несмотря на заявления журналиста Такера Карлсона о том, что Трамп якобы планировал объявить ей войну.

«Год назад наша страна была мертва. Она была абсолютно мертва. Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире», — заявил Трамп.

Он также отметил, что в США впервые за полвека зафиксировали отток мигрантов, граница государства теперь защищена надежнее, чем когда-либо, а морской наркотрафик в страну сократился на 94%. Также он пообещал в следующем году ввести в эксплуатацию 1600 электростанций.

Завершая обращение, американский лидер поздравил жителей страны с наступающим Рождеством и пожелал всем счастья.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, палата представителей конгресса США отклонила резолюцию, которая запретила бы вести боевые действия на территории Венесуэлы или против нее без согласования с законодательной властью.

Кроме того, нижняя палата отклонила резолюцию о прекращении использования армии против наркокартелей в Западном полушарии.

Оба документа отклонили с минимальным перевесом.

