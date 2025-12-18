Конгресс США отклонил резолюцию против боевых действий на территории Венесуэлы

Палата представителей конгресса США отклонила резолюцию, которая запретила бы вести военные действия на территории Венесуэлы или против нее без одобрения парламента, следует из трансляции нижней палаты.

Поддержали документ 211 конгрессменов, против проголосовали 213 законодателей.

Кроме того, нижняя палата отклонила резолюцию о прекращении использования вооруженных сил против наркокартелей в Западном полушарии.

Этот документ получил поддержку 210 членов нижней палаты, 216 конгрессменов выступили против.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп в обращении к нации 17 декабря в 21:00 (18 декабря в 05:00 по московскому времени) может объявить войну Венесуэле.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем предупредил об угрозе суверенитету страны из-за заявлений Трампа.

Кроме того, 17 ноября Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

По словам главы государства, Венесуэлу окружает крупнейшей в истории Южной Америки военная армада, численность которой только увеличивается. Трамп подчеркнул, что давление продолжится, пока власти страны не вернут США нефть, землю и другие активы, которые, по его мнению, «украли».

Кроме того, американский лидер обвинял «нелегитимный режим» Николаса Мадуро в использовании нефтяных доходов для инвестирования в наркотерроризм, торговлю людьми и убийства. Также президент США ускорил темпы и объемы депортации на родину венесуэльских нелегалов, допущенных в страну, по словам Трампа, из-за «слабой» администрации Джо Байдена.

