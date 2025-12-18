«Готова тебя прибить подушкой»: Алина Загитова рассказала об отношениях с сестрой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Олимпийская чемпионка с юмором поздравила родственницу с днем рождения.

Сестра Алины Загитовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Алина Загитова рассказала в личном блоге о сложностях в отношениях с сестрой

Фигуристка Алина Загитова призналась, что в их с сестрой Сабиной отношениях хватает и смеха, и ссор. В поздравлении, опубликованном в личном блоге фигуристки, спортсменка откровенно рассказала, что они могут поругаться из-за пустяков, и в такие моменты эмоции зашкаливают.

«А помнишь, как мы ругаемся из-за ерунды? Я в тот момент готова тебя прибить подушкой, но тут же вспоминаю: „Эй, это же моя любимая сестра!“ И все прощается», — написала Загитова.

Фигуристка отметила, что, несмотря на любые конфликты, между ними всегда сохраняется крепкая связь, взаимная поддержка и чувство абсолютного родства. Она подчеркнула, что гордится сестрой и всегда будет рядом — и в радостные моменты, и в трудные периоды жизни. Загитова пожелала Сабине яркой взрослой жизни, наполненной счастьем, любовью и исполнением мечт.

В публикации Алина также напомнила, что Сабина уже появлялась на телевидении и с юмором рассказывала о том, как донашивает вещи старшей сестры. Кроме того, спортсменка не раз делилась моментами их совместных путешествий — в том числе недавней поездкой в Южную Корею, где они вместе пробовали уличную еду.


