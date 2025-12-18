Успешную операцию по спасению мирных жителей Купянска провели наши военные. Освобожденный город все еще обстреливается боевиками, и за оставшимися гражданскими ВСУ устраивают настоящую охоту. Боевики целенаправленно выслеживают их и добивают беспилотниками. Выбраться из-под огня мирным помогли операторы российских дронов. Как это было — корреспондент «Известий» Станислав Григорьев расскажет.

Этот чудовищно длинный и долгий путь остался всего в двух коротких отрывках видеозаписей российских БПЛА. Мать и сын пробираются через минные поля к нашим позициям, сигналят беспилотнику — мы мирные! Пишут записку, на которой почти ничего не разобрать, их поняли, впрочем, без слов.

«Было принято решение провести эвакуацию, подчиненные мне операторы всеми возможными методами пытались дать им понять, что им необходимо следовать за „птицей“», — сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным «Кощей».

Военный из 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Запад» рассказал, что людям сбросили рацию и план маршрута. Они очень быстро сориентировались на местности. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

«Небольшой стресс, небольшое истощение и процедуры. Сейчас капаем капельницу общеукрепляющую витаминную, чтобы удалить стресс, антистрессовые препараты вкалываем», — отметил военнослужащий с позывным «Медик».

Придя в себя, мать и сын пересказывают свою драматичную историю. Они тщательно скрывают лица, так как еще до вхождения русских войск в Купянск стояли на особом учете у украинских спецслужб. Их считали неблагонадежными, потому что они украинскую армию не считали защитниками.

«Когда они заезжают в дома, патриоты, начинают их расселять и тут же сдают, где жили коллаборанты. Как сказала нам одна из военнослужащих, она квартиру под себя под ремонт забила: нам президент сказал, что это жилье коллаборантов будет наше», — рассказала жительница Купянска Валентина.

Впрочем, мечтам ВСУшников не суждено было сбыться. Уже давно официально объявлено, что Купянск взят русской армией, но передвигаться по нему все равно очень сложно. Обстрелы с украинской стороны не прекращаются, и именно по этой причине первая попытка выйти к своим у этих людей не удалась.

«Нас ВСУшники обстреляли, погибла свекровь и муж», — добавила эвакуированная.

Второй выход готовили, особо не надеясь на успех. Были почти уверены, что вновь попадут под обстрел, но помог случай и, наверное, мастерство операторов БПЛА.

«Нам ее скинули, она была примотана к баллончику — это была первая записка», — объяснил спасенный житель Андрей.

«По рации вообще было легко идти, нас вели, дрон за нами наблюдал. Рация в руках, если мы там влево-вправо, потому что там мины, блиндажи разбиты, колючка», — уточнила женщина.

Теперь матери и сыну предстоит переезд в центр временного размещения и период психологической реабилитации, забыть все произошедшее быстро не получится. В Купянске и других городах, через которые идет наступление российской армии, остается еще немало мирных жителей, они намеренно остались в зоне боев, чтобы перейти на нашу сторону, и сейчас живут в крайне сложных условиях.

«Мы сейчас здесь, в этом месте, чувствуем себя довольно вольготно, над нами ничего не жужжит, нам ничего не угрожает. А вот там ситуация остается все еще очень серьезной», — отметил корреспондент.

