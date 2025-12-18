Мультфильм с Путиным и Моди набрал более 1,13 миллиона просмотров

Мультфильм индийского телеканала India Today, в котором президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди путешествуют на мотоцикле, собрал свыше 1,13 миллиона просмотров. Об этом сообщает РИА Новости.

Более 969 тысяч просмотров пришлось на официальную публикацию на YouTube, еще 161 тысяча — на перепосты. В сюжете Путин и Моди проезжают мимо нефтяных вышек, поют популярную индийскую песню о дружбе, а на фоне появляются российские зенитные комплексы С-400.

Кульминацией становится сцена на заправке с колонками «Россия» и «США». Дональд Трамп наблюдает, как Моди заправляет мотоцикл у российской колонки, после чего лидеры уезжают, оставляя американского президента позади.

Ролик символично отражает стратегическое партнерство двух стран.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что европейские страны оскорбили Индию из-за визита российского президента Владимира Путина. Тогда индийская сторона подчеркнула, что не собирается позволять каким-либо государствам омрачать радость по поводу приезда российского лидера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.