🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 29 декабря. Это день наполненный энергией уверенности и магической музыки судьбы. Лучшее время для созидания.
♈️Овны
Овнам пришло время дать волю своей энергии, но важно направить ее в нужное русло и служить добру, чтобы получить поддержку вселенной.
Космический совет: идите на поводу у порыва души
♉ Тельцы
Тельцам нужно подводить итоги. Сбросьте с себя ношу и расправьте крылья, чтобы подняться к мечте на порыве магии Нового года.
Космический совет: дайте судьбе править
♊ Близнецы
Близнецам стоит дать себе свободно выражать любые идеи. Сегодня для людей вы, как фонарь в темную ночь. Укажите им путь.
Космический совет: оцените важность опыта
♋ Раки
Ракам пришло время обратить внимание на потребности своего сердца. Боль подскажет, куда нужно идти.
Космический совет: холод покажет, где вы нужны
♌ Львы
Львам нельзя зазнаваться. Дарите свою внимательность тем, кому это нужно, и вселенная вернет вам энергию света.
Космический совет: искренность поможет открыть двери
♍ Девы
Девам пора делать смелые шаги. Поддайтесь внутренним порывам и верьте в интуицию опыта и души, так вы встанете на нужный путь.
Космический совет: послушайте шум провидения
♎ Весы
Весам нельзя спешить с выводами. Откажетесь от права судить других людей и станьте для них другом, а не палачом, чтобы обрести покой.
Космический совет: стремитесь к глубокому взаимопониманию
♏ Скорпионы
Скорпионам стоит обратить внимание на компас собственной души. Не бойтесь идти в темноту, там вы найдете больше, чем могли бы пожелать.
Космический совет: отбросьте сомнение сердца
♐ Стрельцы
Стрельцам не стоит бежать от людей. Поверьте в близких и найдите в них верных товарищей, которые не дадут вашей искре потухнуть.
Космический совет: откажитесь от страха
♑ Козероги
Козерогам нельзя загонять себя. Обретите счастье от проделанного пути и похвалить себя за заслуги, никто, кроме вас, этого не сделает.
Космический совет: найдите ценность своей судьбы
♒ Водолеи
Водолеи, не бойтесь инноваций, ваш острый ум сегодня на высоте и позволит с легкостью обуздать новые вершины.
Космический совет: не слушайте тепло прошлого
♓ Рыбы
Рыбам пора прислушаться к мудрости сердца и осознать свои мечты, чтобы придать им форму. Ваши желания не миражи.
Космический совет: встретьтесь со своей судьбой
