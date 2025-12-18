«Обустраиваем гнездышко»: Туриченко рассказал о подготовке к рождению ребенка

Певец Кирилл Туриченко делает ремонт в соответствии с полом будущего ребенка

Ожидание ребенка иногда приносит новые сюрпризы и заставляет будущих родителей пересмотреть всю концепцию интерьера в квартире. Подробнее о том, как это проходит у него в семье, в беседе с 5-tv.ru рассказал участник группы «Иванушки International», певец Кирилл Туриченко на Реальной Премии Music Box.

«Мы обустраиваем гнездышко. Комнатку», — признался исполнитель.

При этом его жена Дарья напомнила: супруги не так давно узнали пол будущего наследника. Вопреки ожиданиям, у них родится мальчик, поэтому избранники подбирают необходимую цветовую гамму. Прежняя не соответствовала.

«Узнали недавно, что будет мальчик. Решили, что можно», — сказала супруга певца.

Туричненко пояснил, что семьей было принято решение сделать ремонт в преддверии родов. Комната, в которой будет расти малыш, была в девичьих тонах, что не устроило Кирилла и Дарью.

«Перекрашиваем стены в синий цвет. Реально, вы будете смеяться, но у нас была розовая комната. Розовые шторы были. А сейчас мы делаем ремонт, теперь в синий», — пояснил Туриченко.

Однако жена певца добавила, что у них есть желание перекрасить все в нейтральный цвет. Вдруг понадобятся другие преобразования в интерьере.

«Мы делаем бежевый, чтобы потом, если что, и туда, и туда», — поделилась Дарья.

Супруги узнали пол будущего ребенка во время гендер-пати на концерте музыкальной группы, который прошел 30 ноября в Live Arena. У края сцены вспыхнули факелы с синим цветом, что символизировало рождение мальчика.

Малыш станет первенцем для Кирилла Туриченко. Пара рассказала о скором пополнении осенью 2025 года. При этом у Дарьи уже есть сын по имени Платон от первого брака. Ему 13 лет.

Певец познакомился с Дарьей Тарасовой в 2016 году. На момент первой встречи с артистом Дарья была замужем, но в дальнейшем развелась. Туриченко сделал предложение руки и сердца Тарасовой в 2021 году. Они официально поженились летом 2023 года. Свадьбу супруги сыграли в ноябре 2024 года.

