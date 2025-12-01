«Я боялся и скрывал»: Кирилл Туриченко о главной ошибке в своей жизни

|
Анастасия Антоненко
Эксклюзив

Проблему удалось решить, но не сразу.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Родителям важно налаживать контакт даже с повзрослевшими детьми. Такой позиции придерживается участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на пресс-подходе их Юбилейного концерта «30 солнечных лет».

По словам артиста, в детстве он боялся рассказывать родителям о своих проблемах и всегда скрывал их наличие. Туриченко поделился своей главной ошибкой в жизни.

«Меня бил преподаватель по фортепиано по рукам линейкой. Я боялся это рассказывать, чтобы не было там никаких проблем, я скрывал это все. Это нельзя. С детьми нужно даже во взрослом возрасте иметь контакт между родителями», — вспомнил участник группы «Иванушки International».

С тем преподавателем Кирилл все же попрощался, и затем занимался с другим. Благодаря этому от занятий по фортепиано был результат.

«Толк был от двух последних лет, потому что я перешел к другому преподавателю, у которого я хоть как-то научился играть на фортепиано и сегодня уже пишу свои песни и мелодии», — отметил певец.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Кирилл Туриченко и его супруга совсем скоро станут родителями.

