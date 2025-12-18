«На то родители и даны»: Наталия Гулькина о помощи детям с квартирным вопросом

Наталия Гулькина: родители должны помогать детям с квартирным вопросом

Родителям нужно помогать детям, в том числе и с квартирным вопросом, если у них есть такая возможность. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама певица Наталия Гулькина на Реальной премии Music box.

«Я не хочу, чтобы мои дети ходили с протянутой рукой, у них были какие-то трудности, сложности. Если у меня есть такая возможность, то я, конечно, их поддержу, помогу. <…> На то родители и даны, чтобы в трудную минуту поддержать своих детей», — подчеркнула исполнительница.

Так знаменитость прокомментировала заявление народного художника России Никаса Сафронова. Он не желает оставлять свою квартиру в центре Москвы в наследство детям. Для него данная жилплощадь значит очень много, и он хочет, чтобы «частичку души увидели поклонники».

Гулькина отметила, что есть и альтернативная точка зрения. Многие родители считают, что их наследники должны самостоятельно добиваться всего в этой жизни. Однако певица не разделяет такой взгляд на мир.

«Ну, да, например, мне никто не помогал, сама всего добивалась в жизни. Но ведь это фортуна, удача. Она может тебе не улыбнуться», — пояснила артистка.

