В Белгородской области взрыв газа полностью разрушил частный дом

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Пострадавшая 20-летняя девушка с ожогами госпитализирована.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Белгородской области/proc_31; 5-tv.ru

В селе Драгунское Белгородской области произошло обрушение частного жилого дома из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Произошел взрыв газа, в результате которого домовладение разрушено полностью. Пострадала 20-летняя местная жительница», — говорится в заявлении ведомства. Девушка с ожогами доставлена в областную больницу.

По факту происшествия организована проверка. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ и безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ранее в Саратове произошел взрыв газа в жилом доме, в результате которого один человек получил травмы.

Согласно информации правоохранительных органов, инцидент случился на улице Ладожской. По предварительным данным, в результате взрыва газового оборудования один мужчина пострадал и был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Саратове в ночь на 13 декабря в результате атаки украинских дронов погибли два человека.

